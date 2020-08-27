Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da pazar yerleri geçici süreyle kapatıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşları korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Murat Kütük başkanlığında olağanüstü toplandığı aktarıldı.
Alınan kararla bulaş ve teması önlemek amacıyla ilçedeki bütün pazar yerlerinin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Etiketler: koronavirüs hatay covid-19Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:10
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