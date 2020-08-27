Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk Yıldızları Büyük Taarruz için havadaydı
[Fotoğraf: AA]
Büyük Taarruz'un 98. yılı etkinlikleri kapsamında, Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentteki Anıt Park ve çevresinde COVID-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
Etiketler: Türk Yıldızları Büyük TaarruzSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:03
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