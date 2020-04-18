Haber Giriş: Kaynak: AA
İş makinesi taşıyan kamyon üst geçide çarptı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te iş makinesi taşıyan kamyon yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki tren yolunun geçtiği üst geçide çarptı.
Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki kamyonun kasasına yüklenen iş makinesi, Soğuksu Mahallesi'nde tren yolunun geçtiği üst geçide vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisi ile iş makinesinin arka bölümündeki kolu kırıldı.
Etiketler: KarabükSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:59
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