Türkiye
Irak'tan kaçak gelen 1 ton muz imha edildi
16 Mayıs 2019 Perşembe 12:39 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 ton muz ele geçirilerek imha edildi.
Irak'tan Türkiye'ye farklı tarihlerde faturasız getirilen yaklaşık 1 ton muza, Habur Sınır Kapısı'nda el konuldu.
Başverimli beldesindeki yediemin garajında bekletilen muzlar, Silopi Belediye ekipleri tarafından çöp toplama alanına götürülerek imha edildi.
Kaynak: DHA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.