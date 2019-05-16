YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez, Cerablus, Bab ve Çobanbey bölgelerinde eğitim çalışmalarını yerinde inceledi, yerel üniversiteleri ziyaret etti.

Heyet ayrıca, YTB tarafından Çobanbey’de Afrin operasyonunun ilk şehidi olan Şehit Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine yapılan kültür merkezinde düzenlenen iftarda yetim ve öksüzlerin yanı sıra bölge halkıyla da bir araya geldi.

"Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyoruz"

Suriye’deki iç savaştan dolayı eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan çok sayıda gencin akademik gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla YTB’nin birçok çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Abdullah Eren, bu gençlerin Suriye’nin yeniden inşasında önemli roller üstleneceğini aktardı.

Bu noktada YTB’nin Suriyelilerin yükseköğrenimine ilişkin çok ciddi bir sorumluluğu bulunduğunu belirten Başkan Eren, “Türkiye’de Suriyelilerin yükseköğrenimine ilişkin sorumluluğu kurumumuz yerine getiriyor. Bu noktada Türkçe eğitimi aldırdığımız ve yine burslandırdığımız Suriyeli öğrenciler var. Suriyeli öğrencilerin kamplarda ve şehir merkezlerindeki eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Terörden temizlenen bu bölgelerde ise yükseköğrenimin yapılabilmesi konusunda gözlem yapmak ve Türkmen kardeşlerimiz ile diğer akraba topluluklarımızla bir araya gelmek istedik” diye konuştu.

"Yerel yapıların yanında üniversitelerin de güçlenmesi gerek"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan bölgelerde yerel yapıların yanında üniversitelerin de güçlenmesi gerektiğini dile getiren Başkan Eren, “Bu toprakların sahibi olan Türkmen kardeşlerimiz başta olmak üzere diğer Suriyeli kardeşlerimizin, akraba topluluklarımızın moral motivasyonunu yükseltmek ve iş birliklerini artırmak için bölgede ziyaretler gerçekleştirdik. Yine yükseköğrenimdeki Suriyeli kardeşlerimizin bu bölge içerisindeki eğitimlerine devam etmesi, mezun olduklarında bölgelerine hizmet etmelerini sağlamak ve bu konudaki imkânları araştırmak için çeşitli çalışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber