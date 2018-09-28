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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28-27 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28 Eylül'de düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

 


 

Kaynak: AA

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