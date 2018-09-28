Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28-27 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28 Eylül'de düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Irak kuzeyine Hava Harekâtı

Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina bölgelerine 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir. pic.twitter.com/F2pHY01bZT — TSK (@TSKGnkur) 28 Eylül 2018

Kaynak: AA