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Türkiye
TRT Haber 15.04.2024 14:39

Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan, 200 metre derinlikteki Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtları büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülüyor.

200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" mesajı paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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PKK/YPG Terörle Mücadele Irakın Kuzeyi
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