Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.04.2024 14:26

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlanacak

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay tarafından hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği gemi, yarın Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkacak.

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlanacak
[Fotograf: AA]

Türk Kızılayı, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan gıda, un, bebek malzemeleri ve uyku tulumu kolilerinden oluşan 3 bin 774 tonluk yardım, Türk Kızılayın "9. İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlanacak

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından yarın düzenlenecek törenle yola çıkacak gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak. Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlanacak

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Kızılay Mersin
Sıradaki Haber
Çorum'da yol kenarında ölü vaşak bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu
15:19
Haniyye'nin İsrail saldırısında yaralanan torunu hayatını kaybetti
14:59
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'e tansiyonu artırmaması çağrısında bulunuyoruz
15:05
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında karar ertelendi
15:03
Bayramda 11,2 milyon araç otoyolları kullandı
15:01
Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören bazı Filistinliler tahliye edildi
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören bazı Filistinliler tahliye edildi
FOTO FOKUS
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
Teknelerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ