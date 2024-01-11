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Türkiye
AA 11.01.2024 09:08

İpsala'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı'nda tıra gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakaladı.

İpsala'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya olan tırı x-ray taramasına sevk etti.

İpsala'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Burada şüpheli yoğunluk belirlenen araç, detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada, yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3 ve Irak uyruklu 1 kişi olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Edirne Sınır Güvenliği Düzensiz Göçmenler
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