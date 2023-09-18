İpsala Sınır Kapısı'nda 'Mobil Gümrükleme Noktası' hizmete açıldı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne'nin İpsala Gümrük Müdürlüğünde mobil gümrükleme işlemlerinin başladığını söyledi.

Uygulamanın hayata geçmesinin önemine işaret eden Sevgili, "İhracat yapan firmalarımızın geçişleri daha hızlı şekilde olacak." dedi.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer de mobil gümrükleme işlemlerinin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Uygulamanın getirdiği kolaylığa işaret ederek ihracat yapan işletmeleri İpsala Gümrük Müdürlüğüne davet eden Sezer, "Gümrükleme işlemleri için Tekirdağ'a gidiyorduk. Bu da işletmeler için ekonomik ve zaman açısından kayıptı. Bunun yerinde yapılması işletmelerimize ekonomik ve zaman açısından katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

"Zaman ve maliyet açısından bizim için çok önemli"

Firma sahibi Cavit Eser de 10 yıldır Avrupa'nın çeşitli ülkelerine su ürünleri ihraç ettiklerini anlattı.

İhracat için gümrük işlemlerini daha önce Tekirdağ'da yaptırdıklarını dile getiren Eser, şunları kaydetti:

"Konum itibarıyla bizim bulunduğumuz yerde gümrük yoktu. Ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Topladığımız balıkları tesisimizde işledikten sonra Tekirdağ'a götürüyorduk. Tekirdağ'da gümrükte işlemlerin ardından yurt dışına sevk ediyorduk. Bizim için bu çok büyük külfetti. İşlemlerimizi yaptık, yurt dışına ilk aracımızı gönderdik. Bu bir ilk oldu. İnşallah bölgemiz adına hayırlı olur. Bize çok faydalı olacağını inanıyorum. Hareket kabiliyeti, zaman ve maliyet açısından bizim için çok önemli bir olay."