İpsala Gümrük Kapısında 4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında uyuşturucu madde yakalandı. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Yunanistan’dan İpsala Gümrük Sahasına gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere arama hangarına alındı.

Ekiplerce yapılan arama neticesinde, 3 milyar 25 milyon lira değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.