İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece’de, İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar’da, düzenlenen “KAFES-20” operasyonlarıyla yakalandılar.

Suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı."