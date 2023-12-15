Puslu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.12.2023 08:13

İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah ve İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul'da yakalandı.

İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece’de,  İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar’da, düzenlenen “KAFES-20” operasyonlarıyla yakalandılar.

Suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten
Sıradaki Haber
Bahçelievler'de park halindeki otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:02
Bahçelievler'de park halindeki otomobil yandı
07:00
İsrail ordusunun, Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
06:56
İzmir açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:34
Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim hizmetleri kesildi
06:26
BM: Sudan'daki savaş 7 milyon kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı
04:33
AB liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı
7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ