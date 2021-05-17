İpekyolu ilçesinde küçük bir bakkal işleten Nezihe Karataş, dükkandan eşya çalan hırsızın kendisine bir mektup yazarak hem özür dilediğini hem de çaldıklarının parasını gönderdiğini söyledi.

"Mektupla çaldığının parasını göndermiş"

Dükkanından eşya çalan hırsızın gönderdiği mektupla duygulandığını ifade eden Karataş, “Bir genç mektubu getirdi ve ‘Arkadaşım bu mektubu sana göndermiş’ dedi. Ben de korona virüsten dolayı çekindim ve almadım. Okumam yazmam olmadığı için torunuma ‘oku bakalım, ne yazılmış’ dedim. Torunum da aldı okudu. Mektupta ‘Abla, abi, dükkan sahibi sizden eşya çaldım. Toplam 1 TL ediyor, belki de fazla. 1,25 getirdim. Hakkınızı helal edin’ demiş. Bende helal ettim. İnşallah bir daha öyle şeyler yapmazlar” dedi.

Gençlere hırsızlığın kötü bir alışkanlık olduğunu söyleyen Karataş, çalışıp para kazanmanın her zaman daha değerli olduğunu vurguladı.