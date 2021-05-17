İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Denetimleri sıklaştıran ekipler durdurdukları minibüs ve otobüslerdeki dezenfektanları kontrol etti.

Ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı konusunda da bilgi verdi.