Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 10 bin 512 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Son 24 saatte 10 bin 512 yeni vaka, 920 yeni hasta tespit edildi. 223 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 20:32
- 20:21
- 20:28
- 19:43
- 20:53
Sıradaki Haber
Uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz