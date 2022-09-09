Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı
Gaziantep'te 4 katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında, çatıya yerleştirilmek istenen çelik platformun iskelede bulunan işçilerin üzerine düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.
Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yüzbaşı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Yüzbaşı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Gaziantep
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