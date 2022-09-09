Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde Ferhat Yoldaş (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, seyir halindeki D.B. idaresindeki 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Mehmet Acar (44) yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Mehmet Acar'ın cesedi ise nöbetçi savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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