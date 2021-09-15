Elazığlı Hasan Coşkun lise yıllarında ailesine destek olmak için inşaatlarda çalıştı. Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nin inşaatında da sıva ve boya yaptı.

5 yıl önce Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Coşkun, bir zamanlar inşaatında çalıştığı o kütüphanede sınava hazırlanıyor.

Hasan Coşkun duygularını, "Arkamızda görmüş olduğunuz kütüphanenin inşaatında çalıştım üniversiteyi kazanmadan önce, sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bugünlerde ise tıp fakültesi öğrencisi olarak gerek okul derslerim için gerekse okul sonrası uzmanlık sınavım için TUS sınavı için çalışıyorum, bu benim için çok güzel bir hissiyat" sözleriyle anlattı.

Hasan Coşkun'un başarı hikayesini duyan üniversite yönetimi de kendisini tebrik etti, hediyeler verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birisi hem tabii ki kendisinin bu anlamıyla genç kardeşlerimize, çocuklarımıza örnek olması açısından da çok önem arz ediyor" dedi.

Bu yıl 5'inci sınıf öğrencisi olan Hasan Coşkun mesleğine başlayacağı günü iple çekiyor.