İstanbul Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camii'nde dün akşam 18.20 sıralarında cemaat namazdayken çıkan yangın, cami görevlisi ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyümeden söndürülmüştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görülürken, polis ekipleri camiyi yakmaya çalışan kadının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Faik Paşa Camii'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulduğu duyurulmuştu.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, camide çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

Başsavcılıkça "kasten yangın çıkarma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinde bereli ve elinde poşet bulunan kadının kimliğinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.