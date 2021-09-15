Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir otomobilden 173 parça tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bayındır ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler de Tire Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.
Tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, yol kontrolü noktasında aracı durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 154 sikke ile küpe, kolye ucu ve yüzükten oluşan 19 parça olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonda araçtaki iki kişi gözaltına alındı, tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: İzmir Tarihi Eser
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