Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Plakalarını cerrahi maskeyle kapatan sürücülere ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye 1102 lira ceza kesildi.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet plakalarının farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
İlçede 3 noktada yapılan uygulamada, 2 sürücünün motosiklet plakalarına maske taktığı tespit edildi.
Plakalarını maskeyle kapatan sürücülere 551'er lira ceza verildi.
Etiketler: Kırklareli Maske
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