Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de firari 2 FETÖ'cü yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen iki firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan K.B'ye yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ
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