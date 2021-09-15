Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ayvalık'ta 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'de Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerince ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, 54 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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