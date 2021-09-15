Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vicdansız sürücü kamerada: Bebek arabasına çarpıp kaçtı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de bir araç sürücüsü, içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu annenin kontrolündeki bebek arabasına otomobiliyle çarptı bununla da kalmayıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Eskişehir Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokak üzerinde, trafikte seyir halindeki bir otomobil, yolun kenarından geçmeye çalışan annenin kontrolündeki ve içinde 6 aylık çocuğun bulunduğu bebek arabasına çarparak yoluna devam etti.
Kazanın etkisiyle bebek arabasının bir kısmı parçalanırken, 6 aylık çocuk ve annesi olaydan yara almadan kurtuldu.
Duyarsız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, anne olayın şokuyla birlikte hemen çocuğunun durumunu kontrol etti.
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