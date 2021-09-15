Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 6 farklı hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen ve hırsızlık suçundan 9 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kadıköy'de Caferağa, Zühtüpaşa ve Acıbadem mahallelerinde gerçekleşen 6 farklı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli S. Y'yi Üsküdar'da 11 Eylül'de gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda "hırsızlık" suçundan 9 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
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