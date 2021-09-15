Karadeniz'de çay ve fındık göçü, nüfus hareketliliği ile birlikte vaka sayısını da artırdı.

Türkiye'de ilk kez nisan ayında görülen Delta varyantı nedeniyle son 1,5 ayda Trabzon'da 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi. Kentte koronavirüs nedeniyle ise bin 600 kişinin öldüğü açıklandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, salgında yaşanan 4'üncü dalgayı az hasarla geçirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Geldiğimiz süreçte bin 600’ün üzerinde vefatımız oldu ancak bizi asıl şu anki dalgadaki durumumuz çok daha korkutuyor. 4'üncü dalgadaki vefat sayımız 160’ın üzerinde oldu. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor. İnsanların çok daha fazla kendini bırakması, kurallara uyulmaması süreci tetiklemiş olabilir" dedi.

"Çocuklar da etkilendi"

Daha önceki dalgalarda pik seviyelerine 4'üncü veya 5'inci haftalarda çıktıklarını vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"Şimdi 6'ncı, 7'nci haftaya kadar uzamış durumda. 4'üncü dalgada yaşanılan vaka sayılarını önümüze aldığımızda, sonraki sürece göre çok daha uzun süreçten bahsediyoruz. Rakamlarımızı yaklaşık 20 Temmuz ile 10 Eylül olarak alırsak bu süredeki vakalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar olarak etkilenenler oldu. Entübe olanlar da oldu, vefat edenler de oluyor. Sadece direkt COVID-19 olarak düşünmemek gerekiyor. Belli hastalıkları olan çocuk olsun, erişkin olsun, bunların da COVID-19’dan etkilenimleri biraz daha fazla oluyor. O anlamda etkilenmiş, yoğun bakımda olan ve maalesef kaybettiğimiz çocuk ve büyüklerimiz var."

4'üncü dalganın halen devam ettiğini anlatan Sağlık Müdürü Usta, aşı çağrısında bulundu.