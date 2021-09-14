Olay, Kadıköy'de bulunan Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camisi'nde yaşandı.

Vakit namazı esnasında ibadethaneden duman yükselmeye başladı. Çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevler, cemaat tarafından yangın tüpleri ile büyümeden söndürüldü. Güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Bir kişinin caminin kadınlar bölümüne girdiği ve burada bulunan başörtüleri toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy ilçemizin Acıbadem Mahallesi Faik Paşa Camisi'nin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada, yangının cami görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedilerek, "Yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faik Paşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.