İnşaatın temelinde göçük meydana geldi

Olay, Çınar Mahallesi Manas Sokak üzerinde meydana geldi.
Çınar Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren binanın temelinde toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki 5 katlı binanın bahçe duvarı ise çöktü.
Toprak kayması nedeniyle gelen sesleri duyan bina sakinleri korkuya kapılarak dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda binada kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın girişine şerit çekerek tedbir aldı.