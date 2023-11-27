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Türkiye
DHA 27.11.2023 05:39

İnşaatın temelinde göçük meydana geldi

İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılarak yeniden yapılan binanın temelinde toprak kayması meydana geldi.

İnşaatın temelinde göçük meydana geldi

Olay, Çınar Mahallesi Manas Sokak üzerinde meydana geldi.

Çınar Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren binanın temelinde toprak kayması oluştu. Bu sırada yan taraftaki 5 katlı binanın bahçe duvarı ise çöktü.

Toprak kayması nedeniyle gelen sesleri duyan bina sakinleri korkuya kapılarak dışarı çıktı.

İnşaatın temelinde göçük meydana geldi

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda binada kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın girişine şerit çekerek tedbir aldı.

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