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Türkiye
İHA 07.03.2024 10:50

İnşaatın önünden geçen çocuğun üzerine kapı düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesinde inşaat halindeki bir binanın daire kapılarını yukarı taşıyan, inşaat asansöründen düşen kapı yoldan geçen 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kaldırımda inşaat parçalarıyla oynayan söz konusu genç bir anda üzerine bir şeylerin geldiğini fark ederek kaçıyor. Kendini kaldırımdan caddeye atan gencin üzerine kapı düşüyor.

Görüntülerde bir şahıs gence yardım etmek için yaklaşıyor. Söz konusu olayda gencin ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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