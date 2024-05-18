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Türkiye
AA 18.05.2024 00:41

İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İnşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta kullandığı otomobili arızalanan Yusuf K., yokuş aşağı hareket ettirerek aracı çalıştırmak istedi.

Sürücü hızlanan aracın kontrolünü kaybederken, otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yusuf K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

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