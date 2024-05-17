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Türkiye
AA 17.05.2024 23:51

Eskişehir'de iki tır ile otobüsün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki tır ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki tır ile otobüsün karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Selami B. idaresindeki tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde İ.Y.T. idaresindeki 26 EBB 108 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs de yol kenarında park halindeki tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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