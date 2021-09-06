İnfaz koruma memurları mesai saatleri dışındaki zamanlarını eğitime destek için ayırdı.

6 yıldır eğitim yapılmayan köy okulunun tadilatı yapıldı, eksikleri giderildi.

Diyarbakır'da merkeze bağlı Cücük Köyü'nde, ilkokul binası yıllardır atıl haldeydi.

Zaman içerisinde harabe hale gelen okulun tadilatı için Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli gönüllü oldu.

Köylüler okulun yenilenmesinden memnun

Kısa süre içinde okulun boyası ve temizliği yapıldı, eksiklikleri giderildi. Köy sakinleri okulun yeniden eğitime kazandırılmasından memnun.

Ceza İnfaz Kurumu personellerinin eğitime gönüllü desteğini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun." notu ile sosyal medyadan paylaştı.

Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/QnUDjIbnGF