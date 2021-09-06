İnfaz koruma memurları köy okulunu yeniledi
Diyarbakır'da ceza infaz kurumu çalışanları köy okulunun tadilatını yaptı. Yıllardır eğitim yapılmayan harabe haldeki Cücük İlkokulu, yeni yüzü ile öğrencileri karşıladı.
İnfaz koruma memurları mesai saatleri dışındaki zamanlarını eğitime destek için ayırdı.
6 yıldır eğitim yapılmayan köy okulunun tadilatı yapıldı, eksikleri giderildi.
Diyarbakır'da merkeze bağlı Cücük Köyü'nde, ilkokul binası yıllardır atıl haldeydi.
Zaman içerisinde harabe hale gelen okulun tadilatı için Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli gönüllü oldu.
Köylüler okulun yenilenmesinden memnun
Kısa süre içinde okulun boyası ve temizliği yapıldı, eksiklikleri giderildi. Köy sakinleri okulun yeniden eğitime kazandırılmasından memnun.
Ceza İnfaz Kurumu personellerinin eğitime gönüllü desteğini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun." notu ile sosyal medyadan paylaştı.
Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 6, 2021
Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/QnUDjIbnGF
Yenilenen Cücük İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri eğitim görüyor.