Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,08 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 40,06 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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