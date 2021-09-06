Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçıların ağına takılan deniz mayını imha edildi
İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayını, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.
İstanbul Boğazı’nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/AMGb5cbfJX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2021
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı Milli Savunma Bakanlığı
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