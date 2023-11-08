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Türkiye
İHA 08.11.2023 00:07

İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı

Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi ağır yaralandı.

İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su arıtma merkezinde akşam saatlerinde arıza yaşandı.

Çamur kurutma merkezinde yaşanan arızayı gidermek için harekete geçen bakım görevlileri Oğuzhan Moda ve Hüseyin Bozan çalışma başlattı.

Kaynak sırasında çamur kurutma makinesinde patlama yaşandı. Patlama sonucu 2 işçi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri patlama sonucu yaşanan küçük çaplı yangını söndürdüler. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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