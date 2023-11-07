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Türkiye
TRT Haber 07.11.2023 23:13

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Avşa Adası yakınlarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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