Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

D-130 kara yolunun Barbaros Mahallesi mevkisinde, S.E.E. idaresindeki cip ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ismi öğrenilemeyen bir bebek ve M.S. adlı kadın öldü, sürücüler ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, cipin ters istikamette seyrettiği öne sürüldü.