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Türkiye
AA 08.11.2023 00:10

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Ferhat A. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula, Vedat A. ve Gökşan A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Züleyha Kula ile oğlu Süleyman Kula, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralılardan Vedat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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