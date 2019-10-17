Amasya’nın Yemişen Köyü'nde yaşayan Hüseyin Okyay’a ait inek, Kızıl Kilise mevkisinde otlarken dereye yuvarlandı. Okyay kendi imkanları ile hayvanını kurtaramayınca kaymakamlıktan yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine ineğin düştüğü yerde incelemede bulunan özel idare ekipleri iş makineleri ile ormanlık ve kayalık alanda 5 kilometre yol açarak dereye düşen hayvana ulaştı.

İnek, 2 günlük çalışma sonucu halata bağlanıp kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Emeğimi, hayvanımı kurtardılar"

Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, büyük bir uğraş sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtardıklarını, devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Okyay ise yetkililere teşekkür ederek, "Özel idare ekipleri yol açarak ineğimi kurtardı, Allah razı olsun hepsinden. Allah devlete zeval vermesin beni çok mutlu ettiler, emeğimi, hayvanımı kurtardılar" dedi.

Kaynak: AA