İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar17 Ekim 2019 Perşembe 16:26 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 17:29
Amasya'da dereye düşen inek, bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle 5 kilometrelik yol açan özel idare ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu kurtarıldı.
Amasya’nın Yemişen Köyü'nde yaşayan Hüseyin Okyay’a ait inek, Kızıl Kilise mevkisinde otlarken dereye yuvarlandı. Okyay kendi imkanları ile hayvanını kurtaramayınca kaymakamlıktan yardım istedi.
Bunun üzerine ineğin düştüğü yerde incelemede bulunan özel idare ekipleri iş makineleri ile ormanlık ve kayalık alanda 5 kilometre yol açarak dereye düşen hayvana ulaştı.
İnek, 2 günlük çalışma sonucu halata bağlanıp kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.
"Emeğimi, hayvanımı kurtardılar"
Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, büyük bir uğraş sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtardıklarını, devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.
Okyay ise yetkililere teşekkür ederek, "Özel idare ekipleri yol açarak ineğimi kurtardı, Allah razı olsun hepsinden. Allah devlete zeval vermesin beni çok mutlu ettiler, emeğimi, hayvanımı kurtardılar" dedi.
Kaynak: AA