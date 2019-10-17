Türkiye

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu

17 Ekim 2019 Perşembe 16:26 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 16:27

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.