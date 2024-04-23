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Türkiye
AA 23.04.2024 11:36

İnci kefali göç yolculuğunda güvenlik güçlerine emanet

Güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalinin yolculuğu sırasında kaçak avlanmasını önlemek için tedbirlerini artırdı

İnci kefali göç yolculuğunda güvenlik güçlerine emanet
[Fotograf: DHA]

Türkiye'nin 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefalinin, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göçü başladı.

Yerli ve yabancı binlerce turistin hayranlıkla takip ettiği göçü gerçekleştiren inci kefalinin özellikle kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için alınacak tedbirler belirlendi.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile güvenlik korucuları, Van Gölü'nde, tatlı su kaynaklarında ve çevredeki yerleşim birimlerinde önlemler alarak kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışacak.

İnci kefali göç yolculuğunda güvenlik güçlerine emanet

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki botların da kullanılacağı denetimler sırasında, ekiplerin giremediği bölgelerde dronlardan faydalanılacak.

Gece görüş sistemleriyle de havzayı sürekli denetleyecek olan güvenlik güçleri ve diğer ekipler, inci kefalinin üreme dönemini rahat geçirmesini sağlayacak.

"Yasak döneminin başarılı geçmesi için tüm tedbirleri aldık"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan itibarıyla Van Gölü'nde av yasağının başladığını söyledi.

Üç ay boyunca inci kefalinin avlanmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Görentaş, "Av yasağı öncesi toplantı yaparak gerekli kararlarımızı aldık. Okullarda öğrencilere yönelik balığın avlanmaması yönünde bilinçlendirme çalışması yürütüyoruz. Bakanlığımızın sağladığı kaynakla 14 araç alarak kolluk kuvvetlerinin kullanımına sunduk. Bu yıl av yasağının önceki yıllara göre daha başarılı geçmesi için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızda da iyi bir duyarlılığın olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Yağışların etkisiyle tüm tatlı su noktalarında göç beklediklerini anlatan Görentaş, şunları kaydetti:

"Yağışların bu yıl çok olması geniş bir alanda denetim alanı oluşturulmasını sağlıyor. Bu anlamda jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri koruma çalışmalarında büyük fayda sağlayacak. Güvenlik güçlerimiz her noktada balığı koruyacak. Hem havadan hem karadan hem de gölde koruma faaliyeti yürütülecek. Sadece Van'da 79 balıkçı teknesi söz konusu. Balıkçılık yapanları da bilgilendirdik. Geçen yıl dronlardan faydalandık. Bu yıl da jandarma ekipleri belli noktalarda dron kullanacak. Sonuçta balıklar birçok noktaya göç ediyor, bu da bizim geniş bir alanda denetim yapmamızı gerektiriyor. Bu anlamda gece gündüz sahada olacağız. Vatandaşlarımızın da bu süreçte duyarlı olmasını istiyoruz. Av yasağında balığı avlamayalım, satmayalım ve yemeyelim."

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