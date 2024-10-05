Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.10.2024 15:02

İmam babanın en zor anı: Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Çankırı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenaze namazını, imamlık yapan babası kıldırdı.

İmam babanın en zor anı: Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi.

İmam babanın en zor anı: Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İlçede imam olarak görev yapan babası Abdulkerim Gümüştekin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kurşunlu Kaymakam Vekili Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

ETİKETLER
Çankırı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da kaçak midye avlayan kişiye 26 bin 242 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
İran füzelerinin en az 3 askeri noktaya ve istihbarat tesisine isabet ettiği iddia edildi
14:41
Bakan Bayraktar: Somali ile enerji diplomasimizi sürdürüyoruz
14:09
İstanbul'da kaçak midye avlayan kişiye 26 bin 242 lira ceza
14:03
Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
13:57
Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi yetkilisine bombalı saldırı
13:40
Ankara'da 6,5 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
FOTO FOKUS
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ