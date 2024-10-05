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Türkiye
AA 05.10.2024 13:12

Araziye asfalt atığı döken belediyeye 1,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araziye asfalt atığı döken Odunpazarı Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Araziye asfalt atığı döken belediyeye 1,3 milyon lira ceza

Bakanlığın açıklamasına göre, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığının Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alanda denetim yapıldı.

Araziye asfalt atığı döken belediyeye 1,3 milyon lira ceza

Denetim neticesinde, Odunpazarı Belediye Başkanlığına ait resmi araçla asfalt atığının araziye döküldüğü tespit edildi.

Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulanırken, atığın kaldırılması için idari süreç başlatıldı.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir
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