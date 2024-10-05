Araziye asfalt atığı döken belediyeye 1,3 milyon lira ceza

Bakanlığın açıklamasına göre, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığının Orhangazi Mahallesi'nde boş araziye atık döktüğüne ilişkin ihbar üzerine, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince alanda denetim yapıldı.

Denetim neticesinde, Odunpazarı Belediye Başkanlığına ait resmi araçla asfalt atığının araziye döküldüğü tespit edildi.

Kirliliğe neden olan belediyeye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulanırken, atığın kaldırılması için idari süreç başlatıldı.