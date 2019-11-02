Türkiye
İmalathaneye dönüştürülen evde 4 bin litre sahte içki bulundu02 Kasım 2019 Cumartesi 10:04 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:36
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
4 bin litre sahte içki ele geçirdi
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, şüpheli B.İ’yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: seyhan kaçak içki alkol Adana