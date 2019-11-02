Türkiye
Erzurum güne karla uyandı02 Kasım 2019 Cumartesi 09:14 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 09:25
Erzurumlular güne kar sürprizi ile uyandı. Aşkale sokakları beyaza büründü.
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağış kara dönüştü.
Hafta sonuna kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti.
[Fotoğraf: İHA]
Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kaynak: İHA