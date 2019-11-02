Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağış kara dönüştü.

Hafta sonuna kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti.

[Fotoğraf: İHA]

Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: İHA