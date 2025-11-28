Duman 14.2ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 28.11.2025 11:33

İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak

Türkiye'de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların desteklenmesini, başarının ülkenin ve insanlığın hizmetine sunulmasını hedefleyen İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsü, 29 Kasım'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak

Ödül programının temeli, 2017’de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldı.

Akademisyenlerin katılımıyla hem Akademik Danışma Kurulu kuruldu hem de Türkiye’de güçlü bir bilim ödülüne ihtiyaç duyulduğu belirlendi.

İlk ödüller, 2019’da verildi ve program iki yılda bir devam ediyor.

"21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye hayalimiz var” diyerek Türkiye Yüzyılı’na dikkat çekti:

“Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için ülkemizdeki akademik çalışmaların kalitesinin yükselmesine ihtiyacımız var. Biz İlim Yayma Ödülleri’ni düzenlerken, ödüllerin teşvik edici olmasını amaçladık. Vakıf olarak bilim insanları ile kamuoyu arasında bir köprü oluşturuyor, İlim Yayma Ödülleri ile ülkemizdeki yerli akademik çalışmaları destekleyerek taçlandırmış oluyoruz.”

Ödüller, bu yıl da üç kategoride sahiplerini bulacak. Kategoriler, 1. Büyük Ödül, 2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, 3. Sosyal Bilimler olacak.

Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2’şer milyon TL ödül verilecek. 

Kayseri'de hızla giden otomobil kamyona çarptı
