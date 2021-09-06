Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu.
Erzurum-Aşkale kara yolunun Çiğdemli Mahallesi mevkisinde Ü.T. idaresindeki otomobil, Çiğdemli Mahallesi'nden ana yola çıkan D.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
D.Ç. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın tamamen birbirinden ayrılan parçaları yaklaşık 15 metre savruldu.
Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki B.K, S.T. ve Z.P. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerince çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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