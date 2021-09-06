Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski futbolcu Emre Aşık boşandı
[Fotoğraf: İHA]
Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın olaylı boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, uzun süredir ayrı yaşayan çiftin boşanmasına hükmederek, çocukların velayetini baba Emre Aşık'a verdi.
İstanbul 10. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya Emre Aşık katılırken, Yağmur Sarnıç 7 aylık hamile oluşu sebebiyle katılmadı.
3 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Çocukların velayeti babaya verildi
Emre Aşık'ın açtığı boşanma davasının kabulüne hükmedildi. Üç çocuğun velayeti de babaya verildi.
Çocuklarını cumartesi günleri görebilecek Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'a 35 bin lira tazminat ödemeye de mahkum edildi.
Etiketler: Hukuk
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