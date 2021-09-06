Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Thor"un da kullanıldığı aramada, 50 paket halinde 52 kilo 200 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.