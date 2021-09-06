Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tarihi otelde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5 katında yangın çıktı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5 katındaki odada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.
İtfaiye ekiplerince itfaiye aracındaki merdiven kullanılarak kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen bir kişiye otel önünde müdahale edildi.
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